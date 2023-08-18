В спорткомплексе Зиря сдан в эксплуатацию недавно отремонтированный зал дзюдо

В спортивном комплексе Зиря сдан в эксплуатацию недавно отремонтированный зал дзюдо.

В спортивном комплексе Зиря сдан в эксплуатацию недавно отремонтированный зал дзюдо.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, вице-президент структуры Эльнур Мамедли, генеральный секретарь Рашад Расуллу, советник президента Федерации Натиг Багиров, директор спорткомплекса Зиря Вусал Мамедов, представители поселка Зиря и другие официальные лица ознакомились с созданными в зале условиями.

Отметим, что до настоящего времени залы дзюдо были введены в эксплуатацию в Гяндже, Агстафе, Загатале, Гёранбое, селе Агалы Зангиланского района и Сабирабаде.

В нескольких городах и районах республики продолжается ремонт залов дзюдо. За последний год Федерация обеспечила более чем 80 залов дзюдо свыше 4 тыс. татами.