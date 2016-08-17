​В Сочи пройдет турнир по боевому самбо

Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ В Сочи 21 августа пройдет VII международный турнир по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70".

Как передает Report, в этом году в спортивно-развлекательном комплексе "Плотформа" состоятся десять поединков между сборной России и сборной мира, в которую вошли представители Бразилии, США и Латвии.

В рамках турнира пройдут два поединка в тяжелой весовой категории. Россиянин Адлан Амагов встретится с бразильцем Дирли Броенштрупом. А Евгений Ерохин проведет бой с американцем Эмануэлем Ньютоном.

Почетными гостями турнира станут политики, звезды шоу-бизнеса и спорта. На шести предыдущих турнирах присутствовали президенты России Владимир Путин, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Серж Саргсян, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. А также мастера боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм и Стивен Сигал, спортсмены Александр Овечкин, Евгений Малкин, Федор Емельяненко и Александр Поветкин, олимпийские чемпионы, сообщает пресс-служба администрации Сочи.