В Швеции могут запретить занятие профессиональным боксом

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Шведское агентство по охране труда может запретить занятия профессиональным боксом в стране.

Как передает Report, об этом сообщает Boxing Scene.

Это может произойти из-за инцидента, случившегося с экс-участником Всемирной боксерской суперсерии Эриком Скоглундом, получившим черепно-мозговую травму в одном из спаррингов.

Травма привела к кровоизлиянию в мозг. Спортсмену была сделана операция и некоторое время он находился в состоянии медикаментозной комы. Недавно Скоглунда выписали из больницы и теперь он проходит реабилитацию в домашних условиях.

Шведское агентство намерено изучить этот случай и по результатам примет окончательное решение. Занятие профессиональным боксом в Швеции и до этого находилось под строгим контролем.