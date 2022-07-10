В Шуше завершился первый международный турнир

Завершился первый международный велопробег "Родная Шуша".

Завершился первый международный велопробег "Родная Шуша".

Как сообщает Report, победителем II этапа, который стартовал из аэропорта Физули и финишировал перед гостиницей "Карабах" в Шуше, стал член сборной Азербайджана и континентальной команды Турции "Sakarya BB Pro Team" Эльчин Асадов.

Второе и третье места поделили соответственно представители Узбекистана и Монголии.

10:41

Стартовал второй этап международной велогонки "Родная Шуша".

Как передает Report, этап начнется от аэропорта Физули и продолжится до гостиницы "Карабах" в городе Шуша.

За первым международным турниром в Шуше будут следить министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр оборонной промышленности, президент Федерации велосипедистов Азербайджана (АБФ) Мадат Гулиев.

В велотуре принимают участие 13 команд из 8 стран.

Отметим, что велогонщик сборной Азербайджана и континентального клуба "Sakarya BB Pro Team" Турции Эльчин Асадов выиграл первый этап международного турнира "Родная Шуша", проходившего в Баку.