В Шуше стартовал первый международный турнир

Стартовал второй этап международной велогонки "Эзиз Шуша".

Стартовал второй этап международной велогонки "Родная Шуша".

Как передает Report, этап начнется от аэропорта Физули и продолжится до гостиницы "Карабах" в городе Шуша.

За первым международным турниром в Шуше будут следить министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр оборонной промышленности, президент Федерации велосипедистов Азербайджана (АБФ) Мадат Гулиев.

В велотуре принимают участие 13 команд из 8 стран.

Отметим, что велогонщик сборной Азербайджана и континентального клуба "Sakarya BB Pro Team" Турции Эльчин Асадов выиграл первый этап международного турнира "Родная Шуша", проходившего в Баку.