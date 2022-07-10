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В Шуше стартовал первый международный турнир

В Шуше стартовал первый международный турнир Стартовал второй этап международной велогонки "Эзиз Шуша".
Индивидуальные
10 июля 2022 г. 10:41
В Шуше стартовал первый международный турнир

Стартовал второй этап международной велогонки "Родная Шуша".

Как передает Report, этап начнется от аэропорта Физули и продолжится до гостиницы "Карабах" в городе Шуша.

За первым международным турниром в Шуше будут следить министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр оборонной промышленности, президент Федерации велосипедистов Азербайджана (АБФ) Мадат Гулиев.

В велотуре принимают участие 13 команд из 8 стран.

Отметим, что велогонщик сборной Азербайджана и континентального клуба "Sakarya BB Pro Team" Турции Эльчин Асадов выиграл первый этап международного турнира "Родная Шуша", проходившего в Баку.

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Версия на английском языке ФотоFirst international tournament in Shusha kicks off
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşadakı ilk beynəlxalq turnir start götürüb

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