В Шуше состоялось закрытие Мемориала Вугара Гашимова

В Шуше прошла церемония закрытия Мемориала Вугара Гашимова по шахматам.

В Шуше прошла церемония закрытия Мемориала Вугара Гашимова по шахматам.

Как сообщает командированный в Шушу корреспондент Report , мероприятие было организовано Шахматным фондом Вугара Гашимова, Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана (ФША).

Сначала был показан видеоролик, посвященный жизненному пути и карьере Вугара Гашимова.

Затем слово было предоставлено министру молодежи и спорта Фариду Гаибову. Приветствуя гостей, министр отмтетил, что в турнире приняли участие сильные шахматисты.

Он подчеркнул, что такие соревнования вносят большой вклад в развитие азербайджанских шахмат. Ф. Гаибов обратил внимание на высокий уровень внимания и заботы к данному виду спорта в нашей стране со стороны президента Ильхама Алиева.

Затем был показан видеоролик, отражающий интересные моменты Х Мемориала Вугара Гашимова.

В заключение состоялась церемония награждения призеров и победителя турнира.