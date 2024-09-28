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В Шуше состоялось закрытие Мемориала Вугара Гашимова

В Шуше состоялось закрытие Мемориала Вугара Гашимова В Шуше прошла церемония закрытия Мемориала Вугара Гашимова по шахматам.
Индивидуальные
28 сентября 2024 г. 20:26
В Шуше состоялось закрытие Мемориала Вугара Гашимова

В Шуше прошла церемония закрытия Мемориала Вугара Гашимова по шахматам.

Как сообщает командированный в Шушу корреспондент Report, мероприятие было организовано Шахматным фондом Вугара Гашимова, Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана (ФША).

Сначала был показан видеоролик, посвященный жизненному пути и карьере Вугара Гашимова.

Затем слово было предоставлено министру молодежи и спорта Фариду Гаибову. Приветствуя гостей, министр отмтетил, что в турнире приняли участие сильные шахматисты.

Он подчеркнул, что такие соревнования вносят большой вклад в развитие азербайджанских шахмат. Ф. Гаибов обратил внимание на высокий уровень внимания и заботы к данному виду спорта в нашей стране со стороны президента Ильхама Алиева.

Затем был показан видеоролик, отражающий интересные моменты Х Мемориала Вугара Гашимова.

В заключение состоялась церемония награждения призеров и победителя турнира.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada şahmat üzrə Vüqar Həşimov Memorialının bağlanış mərasimi keçirilib

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