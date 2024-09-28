В Шуше состоялось закрытие Мемориала Вугара Гашимова

В Шуше прошла церемония закрытия Мемориала Вугара Гашимова по шахматам.
Как сообщает командированный в Шушу корреспондент
Сначала был показан видеоролик, посвященный жизненному пути и карьере Вугара Гашимова.
Затем слово было предоставлено министру молодежи и спорта Фариду Гаибову. Приветствуя гостей, министр отмтетил, что в турнире приняли участие сильные шахматисты.
Он подчеркнул, что такие соревнования вносят большой вклад в развитие азербайджанских шахмат. Ф. Гаибов обратил внимание на высокий уровень внимания и заботы к данному виду спорта в нашей стране со стороны президента Ильхама Алиева.
Затем был показан видеоролик, отражающий интересные моменты Х Мемориала Вугара Гашимова.
В заключение состоялась церемония награждения призеров и победителя турнира.