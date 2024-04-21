В Шри-Ланке автомобиль врезался в толпу зрителей на гонках, есть погибшие и пострадавшие

Автомобиль сошел с трассы на автогонках в Шри-Ланке и наехал на зрителей, 7 человек погибли, 21 получил ранения.

Автомобиль сошел с трассы на автогонках в Шри-Ланке и наехал на зрителей, 7 человек погибли, 21 получил ранения.

Как передает Report , об этом сообщил ланкийский портал Newsfirst.

Авария произошла на соревнованиях Fox Hill Super Cross, которые проводятся на острове на территории бывшего военного гарнизона по пересеченной местности. Они пользуются популярностью среди местных жителей. В этом году на гонки пришли посмотреть более 100 тыс. человек.

По данным полиции, водитель одного из участвовавших в соревнованиях автомобилей не справился с управлением и врезался в толпу зрителей. Среди погибших есть дети. Пострадавшие доставлены в больницы. Состояние четверых раненых оценивается как тяжелое.