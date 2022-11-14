В Шеки стартовал Спортивный фестиваль 2022

В Шеки стартовал Спортивный фестиваль 2022.

В Шеки стартовал Спортивный фестиваль 2022.

Как передает северо-западное бюро Report, в стартовавшем сегодня фестивале, который проходит в Шекинском олимпийском спортивном комплексе, принимают участие 149 спортсменов по 23 видам спорта и 35 тренеров. Фестиваль продлится до 19 ноября.

14-16 ноября для спортсменов будут организованы развлекательно-познавательные мероприятия и мастер-классы - военно-патриотическая подготовка, интеллектуальные игры, первичная медико-санитарная помощь, кинопоказ и встречи с официальными лицами. Также будет организована экскурсия в город Шеки.

17-19 ноября спортсмены выступят с показательными выступлениями на сцене, установленной в центре города.

Спортивный фестиваль 2022 впервые проходит в Шеки.