В Шамкире проходит супертурнир по шахматам “ShamkirChess” - ФОТО

В Шамкире проходит супертурнир по шахматам “ShamkirChess”, посвященный памяти покойного азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова.

Как передает корреспондент Report, находящийся в Шамкире, начался турнир с минуты молчания в память о 101-ой годовщине Дня геноцида Азербайджанцев.

Встречи первого тура:

Аниш Гири (Нидерланды) – Веселин Топалов (Болгария)

Сергей Карякин (Россия) – Динг Лирен (Китай)

Александр Грищук (Россия) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)

Теймур Раджабов (Азербайджан) – Магнус Карлсен (Норвегия)

Вишванатан Ананд (Индия) – Давид Навара (Чехия)

Все встречи начались 15:00 по местному времени.

Отметим, что турнир, состоящий из 9 туров, завершится 9 апреля.