В Шахдаге пройдет международное соревнование по лыжному альпинизму

9-10 марта в Шахдаге пройдет международное соревнование по лыжному альпинизму.

9-10 марта в Шахдаге пройдет международное соревнование по лыжному альпинизму.

Как сообщает Report, турнир пройдет при совместной организации Международной федерации лыжного альпинизма (International Ski Mountaineering Federation - ICMF), Федерации зимних видов спорта и туристического центра "Шахдаг".

В соревнованиях примут участие около 60 спортсменов из 11 стран.

За турниром будут наблюдать представители Международной федерации лыжного альпинизма, Министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета и Федерации зимних видов спорта.