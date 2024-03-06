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В Шахдаге пройдет международное соревнование по лыжному альпинизму

В Шахдаге пройдет международное соревнование по лыжному альпинизму 9-10 марта в Шахдаге пройдет международное соревнование по лыжному альпинизму.
Индивидуальные
6 марта 2024 г. 15:26
В Шахдаге пройдет международное соревнование по лыжному альпинизму

9-10 марта в Шахдаге пройдет международное соревнование по лыжному альпинизму.

Как сообщает Report, турнир пройдет при совместной организации Международной федерации лыжного альпинизма (International Ski Mountaineering Federation - ICMF), Федерации зимних видов спорта и туристического центра "Шахдаг".

В соревнованиях примут участие около 60 спортсменов из 11 стран.

За турниром будут наблюдать представители Международной федерации лыжного альпинизма, Министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета и Федерации зимних видов спорта.

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Версия на английском языке International ski mountaineering competition to be held in Shahdag
Версия на азербайджанском языке Şahdağda beynəlxalq xizək alpinizmi yarışı keçiriləcək

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