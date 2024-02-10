В Шахдаге проходит Кубок Гейдара Алиева

Сегодня в Шахдаге при организации Федерации зимних видов спорта и туристического центра "Шахдаг" проходит Кубок Гейдара Алиева по горным лыжам среди любителей.

Сегодня в Шахдаге при организации Федерации зимних видов спорта и туристического центра "Шахдаг" проходит Кубок Гейдара Алиева по горным лыжам среди любителей.

Как сообщает северное бюро Report, в спортивном мероприятии принимают участие председатель туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов и секретарь Федерации зимних видов спорта Гюнель Бадалова.

Около 60 спортсменов-любителей шести различных возрастных категорий борются за первенство в лыжной дисциплине "Гигантский слалом".

Также 17 февраля пройдут соревнования по сноуборду среди взрослых и детей, а 24 февраля - по лыжным гонкам среди детей.

Основной целью проведения соревнований является продвижение зимних видов спорта в стране, расширение опыта центра в проведении международных соревнований.