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    В Сербии состоится презентации Олимпиады, которая пройдет в Баку

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанская делегация примет участие в заседании Исполнительного комитета Европейских олимпийских комитетов (ЕОС) и 47-й Генассамблеи.

    Как сообщает Report, в работе мероприятия, которое начнется 9 мая, примет участие член Исполкома ЕОС, вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде, заместитель генсека НОК Азер Алиев, начальник Управления международных связей Анар Багиров и директор маркетингового управления Мехман Керимов.

    10 мая Ч.Гусейнзаде примет участие в заседании Исполкома ЕОС.

    11-12 мая состоится заседание и 39 семинар Генассамблеи ЕОС. В мероприятии примут участие президент ЕОС Янез Кочианчич, генсек Рафаэль Паньоци, генсек Ассоциации национальных олимпийских комитетов Гунилла Линдберг. На ассамблее заслушают годовой отчет ЕОС.

    Делегация Азербайджана проведет презентацию IV летних Олимпийских игр подростков, которые состоятся в Баку. На мероприятии обнародуют страну, где состоится 47 Генассамблея ЕОС.

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