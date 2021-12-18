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В Сербии сделали памятную марку в честь первой ракетки мира Джоковича

В Сербии сделали памятную марку в честь первой ракетки мира Джоковича Почта Сербии представила памятную марку, выпущенную в честь первой ракетки мира теннисиста Новака Джоковича.
Индивидуальные
18 декабря 2021 г. 06:25
В Сербии сделали памятную марку в честь первой ракетки мира Джоковича

Почта Сербии представила памятную марку, выпущенную в честь первой ракетки мира теннисиста Новака Джоковича.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба организации.

"Для почтовой службы Сербии большая честь представить филателистическое издание, посвященное нашему лучшему спортсмену всех времен, в году, который является самым важным для карьеры Новака Джоковича, - приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности директора Почты Сербии Зорана Джорджевича. - Почта как национальное учреждение соответствующим образом выражает признание и благодарность государства Джоковичу за его спортивные достижения и за все, что он делает в рамках своей общественной и гуманитарной деятельности на благо граждан нашей страны и ее репутации в мире".

Джокович присутствовал на презентации марки. "Спасибо Почте Сербии за эту инициативу, которую я воспринимаю как попытку возродить традицию написания писем и открыток, и я рад, что могу внести свой вклад в это, - сказал теннисист. - Наш фонд ежедневно получает множество писем от детей и их учителей со всей Сербии, которым нужна помощь и поддержка в раннем развитии и обучении. Мы стремимся к тому, чтобы в следующие 10 лет каждый ребенок в Сербии имел доступ к детскому саду и имел условия для мечты и реализации своих мечтаний. Вместе мы постараемся достичь результатов как можно скорее, и мы рады, что в этом к нам присоединяется все больше партнеров, в том числе Почта Сербии".

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