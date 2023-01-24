В селе Агалы прошло мероприятие для повышения интереса молодежи к спорту

В полной средней школе села Агалы Зангиланского района Службой восстановления, строительства и управления № 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе, Федерацией шахмат Азербайджана и ФК "Сумгайыт" было организовано мероприятие, направленное на повыш

В полной средней школе села Агалы Зангиланского района Службой восстановления, строительства и управления № 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе, Федерацией шахмат Азербайджана и ФК "Сумгайыт" было организовано мероприятие, направленное на повышение интереса молодежи к спорту и поощрение здорового образа жизни.

Как сообщает Report, на встрече со школьниками президент Федерации шахмат, вице-президент международной федерации шахмат Махир Мамедов рассказал об успешной молодежной политике, проводимой в Азербайджане, положительном влиянии шахмат на развитие дальновидности, аналитических способностей, креативности и пр.

М.Мамедов отметил, что федерация организует курсы повышения квалификации для учителей и пригласил школьников принять участие в организуемых федерацией онлайн-занятиях по шахматам.

Президент клуба "Сумгайыт" Риад Рафиев рассказал о значимости физического здоровья молодежи.

В завершение учащимся были розданы шахматные доски, книги, футбольные формы и мячи.