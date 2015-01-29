В сборную Азербайджана пригласили украинскую легионершу

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В сборную Азербайджана по каратэ пригласили украинскую легионершу.

Как сообщил Report президент Национальной федерации каратэ Азербайджана Яшар Баширов, в сборную приглашена Ирина Зарецкая.

19-летняя каратистка будет бороться в весовой категории выше 67 кг.

По информации президента федерации, в настоящее время занимаются оформлением документов: "Если мы уложимся в сроки и сможем получить разрешение Всемирной федерации каратэ, Зарецкая примет участие в Европейских играх в тяжелой весовой категории. Ирина входит в членство клуба, представляющего город Дубай Объединенных Арабских Эмиратов. Она желает представлять Азербайджан на уровне сборной. Переговоры ведутся уже год".

По словам Я.Баширова, И.Зарецкая перспективная и сильная: "Она - трехкратная чемпионка Европы среди подростков и бронзовый призер чемпионатов Европы и мира среди взрослых.

В будущем она окажет поддержку и местным каратисткам, число которых с каждым годом у нас растет. Ирина может также принять участие в командных боях кумитэ и тогда наша сборная сможет попасть в число призеров на предстоящем в марте чемпионате Европы. То есть, Ирина полезна нам во всех отношениях. На чемпионате Европы мы ждем от наших каратистов 3 медали. Если Зарецкая сможет завоевать медаль, наши общие результаты будут еще лучше".

Отметим, что одесситка Ирина Зарецкая в 2012-2014 гг. была чемпионкой Европы среди каратисток в возрасте до 21 года. В то же время она завоевала бронзовую медаль на прошлогодних чемпионатах Европы и мира среди взрослых.