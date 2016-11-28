В сборную Азербайджана по каратэ привлечен легионер из Чехии

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В сборную Азербайджана по каратэ привлечен новый легионер из Чехии.

Об этом Report сообщил президент Национальной федерации каратэ Азербайджана Яшар Баширов.

По его словам, 22-летняя Дорота Бальциарова уже около недели выступает в клубе "Чемпион": "За эту неделю с ней будет подписан контракт на 1 год. Она из Словакии, но проживает в Чехии. К IV Играм исламской солидарности-2017 Дорота будет готовиться в Баку. У нее были результаты на чемпионатах мира и Европы. Мы взяли ее в клуб. Некоторые клубы привлекают спортсменов старше 30 лет, но нам нужны молодые. Нам нужен был такой спортсмен. Министр Азад Рагимов отметил, что в случае необходимости для развития спорта мы можем привлекать легионеров".

По словам Я.Баширова, Д.Бальцирова будет участвовать в Премьер-лиге в Париже в конце января 2017 года: "Мы еще раз проверим ее на этом турнире. В составе клуба она выступила на чемпионате страны и завоевала в финале победу со счетом 5:0".

Президент федерации подчеркнул, что в случае удачного выступления Д.Бальцирова будет участвовать в Летних олимпийских играх Токио-2020.