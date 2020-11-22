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В сборной Азербайджана выявлено массовое заражение коронавирусом

В сборной Азербайджана выявлено массовое заражение коронавирусом В национальной сборной Азербайджана по вольной борьбе массовое заболевание COVID-19.
Индивидуальные
22 ноября 2020 г. 23:48
В сборной Азербайджана выявлено массовое заражение коронавирусом

В национальной сборной Азербайджана по вольной борьбе массовое заболевание COVID-19.

Как передает Report, это показали результаты теста на коронавирус, взятые у команды. Сообщается, что среди инфицированных тренеры Ариф Абдуллаев, Оян Назариани, Ровшан Умудов, Ровшан Гаджиев, Агагусейн Мустафаев, а также борец Туран Байрамов.

После того, как факт был выявлен, тренировки были прекращены.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, 20 ноября вся команда прошла тестирование. В результате, несколько борцов вольного стиля были помещены на карантин из-за положительного результата теста.

"Наша федерация внимательно относится к этому вопросу с первых дней пандемии в Азербайджане. Именно поэтому занятие сборных были приостановлены на несколько месяцев. Тренировочный процесс начался только после того, как сборные получили разрешение на подготовку к чемпионату мира в Сербии в декабре", отметили в федерации.

Напомним, что ранее скончался тренер сборной юношей и девушек Исамаддин Гусейнов. Хотя Федерация борьбы Азербайджана назвала причиной смерти от длительного заболевания, родственники погибшего заявили, что он умер от коронавируса.

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