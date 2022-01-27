Стали известны имена заразившихся COVID-19 азербайджанских дзюдоистов

В сборной Азербайджана по дзюдо, отправившейся в португальский город Алмада для участия в Гран-при, заразились коронавирусом.

Стали известны имена азербайджанских дзюдоистов, заразившихся коронавирусом перед Гран-при в Алмаде (Португалия).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации дзюдо, положительные тесты на COVID-19 сдали Яшар Наджафов (66 кг), Замеддин Поладов (73 кг), Руфат Исмаилов (90 кг) и Имран Юсифов (+100 кг). Их имена исключены из заявки на участие в соревновании, они не будут присутствовать на церемонии жеребьевки, стартующей через час.

Азербайджан на турнире представят 6 спортсменов и 3 спортсменки.

В Гран-при, которое продет 28-30 января, Азербайджан должны были представлять 13 спортсменов.

17:00

Члены сборной Азербайджана по дзюдо, отправившейся в португальский город Алмада для участия в Гран-при, заразились коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на издание A Bola, у пяти членов делегации выявлена инфекция. Среди них есть и тренеры, и спортсмены.

Также утверждается, что девять человек не вакцинированы.

В Федерации дзюдо Азербайджана Report сообщили, что вскоре будет сделано официальное заявление в связи с ситуацией.

В Гран-при, которое продет 28-30 января, Азербайджан должны были представлять 13 спортсменов.