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    В Саудовской Аравии впервые состоится женский марафон

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии разрешили проведение первого в истории страны женского марафона, который состоится в апреле 2018 года в Мекке в закрытом помещении, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    «Мы постараемся сделать все, чтобы в первом марафоне участвовали как можно больше женщин. Это огромная ответственность быть в числе организаторов подобного события», — заявил Ахмед Тейиб, президент клуба «Аль-Вахда», в зале которого состоится забег.

    Отмечается, что в марафоне могут принять участие женщины старше 18 лет. Победительнице и призерам будут вручены награды.

    Первый  женский марафон под открытым небом пройдет в 2019 году.

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