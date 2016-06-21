В руководстве Федерации тяжелой атлетики Азербайджана произошли кадровые изменения

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В руководстве Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (ФТАА) произошли кадровые изменения.

Как сообщили Report в пресс-службе ФТАА, Руслан Ханвердиев назначен вице-президентом, Ризван Расулов - генеральным секретарем, Тофик Гейдаров - главным тренером сборной Азербайджана.

После новых назначений президент ФТАА Джахангир Аскеров провел совещание, на котором распорядился принять серьезные меры для пресечения повторения случаев использования запрещенных стимулирующих препаратов.

Как сообщили из федерации, на данный момент идет серьезная подготовка к Летним олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. В ближайшее время сформируют состав сборной Азербайджана по тяжелой атлетике. По этому поводу будет предоставлена дополнительная информация.

Что же касается обвинения чемпионки мира и Европы Боянки Костовой в нарушении правил антидопинга, ФТАА направила в Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) апелляционную жалобу. Федерация надеется на решение вопроса в ближайшее время и участие спортсменки на Рио-2016.

Отметим, что IWF дисквалифицировал 6 азербайджанских атлетов за непрохождение допинг-теста во время чемпионата мира 2015 года. Пятерых из них отстранили от соревнований на 8 лет, а одного - на 4 года.

В результате повторных анализов допинг-тестов тяжелоатлетов, выступавших на Пекинской олимпиаде 2008 года и Лондонской олимпиаде 2012 года, у Интигама Заирова и Боянки Костовой обнаружили запрещенные препараты.