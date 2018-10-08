В России неизвестный представился Макгрегором и пожаловался в полицию на побои

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В России уфимская полиция зарегистрировала заявление от неизвестного, который представился ирландским бойцом Конором Макгрегором и пожаловался на российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова за избиение.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в полиции сказали, что заявление не будет рассматриваться, потому что драка между командами Макгрегора и Хабиба произошла в Лас-Вегасе, а не в Уфе.

"В воскресенье в полицию Уфы поступило сообщение от анонима, который заявил от имени бойца Макгрегора, что его избил Хабиб, и просит найти обидчика. Заявление зарегистрировано", — сообщил агентству источник.