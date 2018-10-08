 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В России неизвестный представился Макгрегором и пожаловался в полицию на побои

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В России уфимская полиция зарегистрировала заявление от неизвестного, который представился ирландским бойцом Конором Макгрегором и пожаловался на российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова за избиение.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в полиции сказали, что заявление не будет рассматриваться, потому что драка между командами Макгрегора и Хабиба произошла в Лас-Вегасе, а не в Уфе.

    "В воскресенье в полицию Уфы поступило сообщение от анонима, который заявил от имени бойца Макгрегора, что его избил Хабиб, и просит найти обидчика. Заявление зарегистрировано", — сообщил агентству источник.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi