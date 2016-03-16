В России между тренерами по карате и самбо произошла драка

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Хабаровском крае РФ произошла драка между тренерами по карате и самбо.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел РФ, драка произошла на почве личных неприязненных отношений.

32-летний тренер по карате применил травматический пистолет, ранив 28-летнего самбиста. В отношении стрелявшего избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Самбиста доставили в реанимационное отделение, тренер по карате также находится в больнице в травматологическом отделении.

По факту драки возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".