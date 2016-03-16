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    В России между тренерами по карате и самбо произошла драка

    Оба тренера госпитализированы

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Хабаровском крае РФ произошла драка между тренерами по карате и самбо.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел РФ, драка произошла на почве личных неприязненных отношений. 

    32-летний тренер по карате применил травматический пистолет, ранив 28-летнего самбиста.  В отношении стрелявшего избрана мера пресечения - подписка о невыезде. 

    Самбиста доставили в реанимационное отделение, тренер по карате также находится в больнице в травматологическом отделении.

    По факту драки возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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