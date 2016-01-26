В России дисквалифицированы 5 спортсменов и 1 тренер

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В России на основании решения местных федераций и Дисциплинарного антидопингового комитета на различные сроки дисквалифицированы 5 спортсменов и 1 тренер.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило антидопинговое агентство РУСАДА.

Легкоатлетка Алена Кудашкина отстранена от соревнований на 2 года 6 месяцев, спортсменка Мария Николаева - на 4 года, велосипедисты Виктор Подойников и Николай Денисов - на 9 месяцев, триатлонист Артем Арсенов - на 4 года.

Помимо этого, за нарушение антидопинговых правил тренер Людмила Федорива дисквалифицирована на 4 года.