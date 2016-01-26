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    В России дисквалифицированы 5 спортсменов и 1 тренер

    Информацию об этом распространило агентство РУСАДА

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В России на основании решения местных федераций и Дисциплинарного антидопингового комитета на различные сроки  дисквалифицированы 5 спортсменов и 1 тренер. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило антидопинговое агентство РУСАДА.

    Легкоатлетка Алена Кудашкина отстранена от соревнований на 2 года 6 месяцев, спортсменка Мария Николаева - на 4 года, велосипедисты Виктор Подойников и Николай Денисов - на 9 месяцев, триатлонист Артем Арсенов - на 4 года.

    Помимо этого, за нарушение антидопинговых правил тренер Людмила Федорива дисквалифицирована на 4 года.

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