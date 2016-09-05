В Рио-де-Жанейро ограблены паралимпийцы из двух стран

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Трое членов паралимпийской сборной Испании стали жертвами ограбления в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, кража произошла в паралимпийской деревне.

Неизвестные представились уборщиками и похитили из комнаты спортсменов 350 долларов. Потерпевшие сообщили о произошедшем в полицию. Похитители были пойманы, но украденных денег у них не нашли.

По данным издания, ограблению подверглись и представители делегации Дании на Паралимпиаде. В частности, сообщается об украденной из номеров технике и даже одежде.

Отметим, что Летние паралимпийские игры-2016 пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.