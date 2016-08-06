Церемония открытия ОИ-2016 прошла в Рио-де-Жанейро - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 6 Августа. REPORT.AZ/ Церемония открытия XXXI летних Олимпийских игр прошла в Рио-де-Жанейро.

Как передает Report, торжество, которое состоялось на легендарном стадионе "Маракана", отчасти отражало происходящие сейчас в стране экономические, политические и социальные процессы.

Бросающуюся в глаза скромность торжества бразильцы сумели компенсировать своими зажигательными и жизнерадостными танцами, которые стали главной отличительной чертой церемонии. Яркая и добродушная обстановка, которая царила на стадионе, позволила людям отвлечься от проблем, которые накопились за его стенами.

Началось же все, как обычно это и бывает на церемониях открытия Игр, с истории. Театрализованный рассказ продемонстрировал основные вехи в становлении бразильской государственности: начиная с освоения новых земель мореплавателями и завершая появлением на них крупных мегаполисов. Не прошли авторы церемонии и тему мультикультурализма страны, которая за последние столетия объединила европейские, африканские и азиатские народы.

На культуре, только уже современной, был сделан акцент и во время следующей части торжества. Ее главной героиней стала одна из самых известных бразильских моделей Жизель Бюндхен, которой достаточно просто было продефилировать через всю арену под известную композицию The Girl from Ipanema, чтобы оставить яркий след в этой церемонии. И задать тон последующим событиям на "Маракане", которая со временем превратилась в огромную танцевальную площадку.

Популярные бразильские композиции не оставили равнодушными зрителей, которые в массовом порядке повыскакивали со своих мест и слились в едином танце с сотнями артистов на арене. Бразильский поп, фанк, самба, альтернатива - представители этих музыкальных направлений удачно справились со своей миссией.

Зажигательные танцы не закончились и во время парада национальных сборных, однако прежде церемонии добавили чуточку серьезности, рассказав о проблемах экологии и глобального потепления. На экранах стали появляться ужасающие картинки того, как под воду уходят Амстердам, Шанхай, Дубаи и другие крупные прибрежные города, однако продолжалось это не так долго, и вскоре веселая музыка вновь заиграла под сводами "Мараканы", приглашая атлетов на парад сборных.

Изюминкой нынешнего шествия стали семена. Впервые в истории олимпийских церемоний спортсмены, принимающие участие в параде, были задействованы в социальной акции. Направлена она была как раз на защиту окружающей среды: в конце своего пути по стадиону атлеты бросали в специальный резервуар семена деревьев, растущих на территории Бразилии. Предполагается, что более 11 тысяч зерен, а именно столько спортсменов выступит на Олимпийских играх, будет посеяно в парке на территории Деодоро - одного из кластеров Игр в Рио-де-Жанейро.

Согласно традиции, 207 сборных, что приняли участие в параде, выходили на арену по алфавиту, но на этот раз - в соответствии с бразильским названием стран. Так что сборная США (Estados Unidos da America), которая традиционно замыкает парад команд - участниц, на этот раз оказалась в его авангарде, сразу перед командой Эстонии.

Отличительной особенностью нынешнего парада стало участие в нем состоящей из десяти человек команды беженцев, которая была включена в число участников специальным решением Международного олимпийского комитета (МОК). На стадионе она появилась непосредственно перед хозяевами всего этого праздника - бразильцами.

С наступившим праздником вскоре поздравил бразильцев и президент МОК Томас Бах. "Вы готовились семь лет, чтобы прийти к своей мечте. Вы превратили город Рио в город своей мечты, сделали его прекрасным и современным. Вам удалось сделать это в сложнейшие времена в бразильской истории, но мы всегда верили в вас", - отметил Бах.

К слову, о трудных временах бразильцы вспомнили, когда исполняющий обязанности президента Бразилии Мишел Темер объявлял XXXI летние Олимпийские игры открытыми. Речь его была настолько скоротечна, что недовольные его политикой зрители, решившие освистать его, толком не успели выплеснуть свои негативные эмоции.

Да и думать о плохом в этот вечер особо не хотелось: не успели отзвучать официальные речи, произнесены Олимпийские клятвы, как самба вновь вернулась на "Маракану" вместе с бразильским карнавалом. Атмосфера на арене раскалилась настолько, что настало время появиться олимпийскому огню. Последним его к чаше поднес бразильский марафонец Вандерлей Кордейру - бронзовый призер Игр 2004 года в Афинах. Тогда он мог стать олимпийским чемпионом, но на 35 км дистанции на него набросился зритель, из-за чего он потерял время и стал лишь бронзовым призером.

Первые в истории Олимпийские игры в Южной Америке открыты.