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    ​В Рио-2016 примут участие спортсмены-беженцы

    Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Впервые на Летних олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро примут участие спортсмены-беженцы.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

    По словам президента МОК, данный шаг станет символом веры беженцам мира: "Спортсмены-беженцы не будут выступать под каким-либо флагом и не будут в составе какой-либо сборной. Они будут бороться под олимпийским флагом".

    Отметим, что Рио-2016 пройдет 5-21 августа.

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