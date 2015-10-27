​В Рио-2016 примут участие спортсмены-беженцы

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Впервые на Летних олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро примут участие спортсмены-беженцы.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

По словам президента МОК, данный шаг станет символом веры беженцам мира: "Спортсмены-беженцы не будут выступать под каким-либо флагом и не будут в составе какой-либо сборной. Они будут бороться под олимпийским флагом".

Отметим, что Рио-2016 пройдет 5-21 августа.