В рамках MINEPS VII принята Бакинская декларация

В Баку завершается VII Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII).
Как передает Report, конференция длилась четыре дня.
В заключительный день была принята Бакинская декларация.
После закрытия конференции ожидается пресс-брифинг с участием министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова, заместителя генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэлы Рамос, министра спорта Эквадора Себастьяна Паласиоса, председателя 8-й сессии Конференции сторон (КС) Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте Маркоса Диаса.
Напомним, что в конференции и связанных с ней мероприятиях приняли участие более 50 министров и высокопоставленных чиновников, более 540 представителей из 124 стран и международных организаций.