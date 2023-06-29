В рамках MINEPS VII принята Бакинская декларация

В Баку завершается VII Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII).

В Баку завершается VII Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII).

Как передает Report, конференция длилась четыре дня.

В заключительный день была принята Бакинская декларация.

После закрытия конференции ожидается пресс-брифинг с участием министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова, заместителя генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэлы Рамос, министра спорта Эквадора Себастьяна Паласиоса, председателя 8-й сессии Конференции сторон (КС) Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте Маркоса Диаса.

Напомним, что в конференции и связанных с ней мероприятиях приняли участие более 50 министров и высокопоставленных чиновников, более 540 представителей из 124 стран и международных организаций.