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В прошлом году за пределами страны были взяты тестовые пробы у 22 спортсменов Азербайджана

В прошлом году за пределами страны были взяты тестовые пробы у 22 спортсменов Азербайджана По заказу Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) в прошлом году за пределами страны были взяты тестовые пробы у 22 азербайджанских спортсменов.
Индивидуальные
1 февраля 2025 г. 15:20
В прошлом году за пределами страны были взяты тестовые пробы у 22 спортсменов Азербайджана

По заказу Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) в прошлом году за пределами страны были взяты тестовые пробы у 22 азербайджанских спортсменов.

Как сообщает Report, антидопинговое тестирование прошли 11 спортсменов в России, 5 в Германии, 2 во Франции, и по одному спортсмену в Бельгии, Италии, Малайзии и Сербии.

Тестирование было организовано в рамках сотрудничества AMADA с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и компанией PWC.

В прошлом году AMADA провела 98 тестов по международным заказам. Из них 85 были реализованы по заказу Объединенного мира борьбы, 10 - Международной федерации дзюдо, 2 - Международной ассоциации бокса и 1 - Международного союза современного пятиборья.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il ölkədən kənarda Azərbaycanın 22 idmançısından test nümunəsi götürülüb

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