В прошлом году в Баку прошло 15 международных соревнований

Обнародовано количество международных спортивных соревнований, проведенных в Баку в 2021 году.

Обнародовано количество международных спортивных соревнований, проведенных в Баку в 2021 году.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Азербайджана, в Баку были проведены в общей сложности 15 соревнований.

Среди них наиболее примечательными являются турнир Большого шлема по дзюдо, чемпионаты мира по аэробике и батутной гимнастике, Мемориал Вугара Гашимова по шахматам, Гран-при Азербайджана "Формула 1", Гран-при по парадзюдо.

Кроме того, в Баку и в других городах и районах страны были организованы 57 спортивных соревнований республиканского значения, проведенных в соответствии с требованиями в условиях пандемии.