В прошлом году на Гран При Формулы 1 в Баку приехали туристы из 65 стран

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Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Состоялась пресс-конференция в связи с началом продажи билетов на Гран При Азербайджана Формулы 1 2018 года.

Как сообщает Report, на мероприятии, которое состоялось в офисе Операционной компании Baku City Circuit (BCC), приняли участие глава департамента маркетинга и связям с общественностью Нигяр Арпадараи и глава коммерческого департамента Бюлент Озердим.

Б. Озердим сообщил, что в первом году ожидания не были такими большими, несмотря на это люди остались довольны Гран При Азербайджана: "На второй год был большой стресс, мы старались сделать все, что могли. Получилось очень интересное соревнование. В целом было продано 25 тыс. билетов. В июне приехали туристы из 65 стран. Они составляли 35% от общего количества. Мы хотим еще больше увеличить эту цифру".

Глава департамента маркетинга и связям с общественностью Н. Арпадараи отметила, что местные любители автоспорта смогут приобрести билеты на домашнюю гонку по очень выгодным ценам. "Нас очень радует тот факт, что у местной публики интерес к гоночному уик-энду растет из года в год, и каждый предстоящий уик-энд обещает зрителям больше драйва как на трассе, так и за ее пределами, включая интересную развлекательную программу и концерты мировых звезд. 6 ноября мы приступаем к продаже билетов, предлагая местным зрителям особые скидочные цены. Мы верим, что скидки на билеты, которые мы подготовили специально для местных любителей автоспорта, смогут привлечь гораздо больше людей на трибуны и, тем самым, будут способствовать росту числа фанатов Формулы 1 в стране. Мы верим, что во время следующего Гран При Азербайджана будет зарегистрировано рекордное число посетителей".

Отметим, что очередное Гран При Азербайджана пройдет в Баку 27-29 апреля 2018 года.