На проходящем в Баку соревновании Формулы 2 произошла цепная авария

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Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ На проходящем в Баку VII туре соревнования Формулы 2 произошла цепная авария.

Как сообщает Report, инцидент произошел на самом опасном месте трека – 8 повороте. Сначала болид под управлением Шона Галаэля (Индонезия, Pertamina Arden) ударился об ограждение. Следующие за ним болиды Сергея Сироткина (Россия, ART Grand Prix), Нобухару Мацуситы (Япония, ART Grand Prix) и Густава Малья (Швеция, Racing Engineering) один за другим въехали друг в друга и получили механические повреждения.

Отметим, что на продолжающемся сейчас соревновании ранее приостановили борьбу Антонио Фуоко (Италия, Prema Racing) и Джонни Чекотто (Венесуэла, Rapax).