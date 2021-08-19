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В программу Олимпийских игр-2024 добавили новую дисциплину

В программу Олимпийских игр-2024 добавили новую дисциплину Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список спортивных дисциплин, которые будут представлены на Олимпийских играх — 2024 в Париже.
Индивидуальные
19 августа 2021 г. 18:01
В программу Олимпийских игр-2024 добавили новую дисциплину

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список спортивных дисциплин, которые будут представлены на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается сайт организационного комитета Игр-2024.

Впервые в истории Олимпиады пройдут соревнования по брейк-дансу. Также в столице Франции состоятся соревнования по спортивному скалолазанию, скейтборду и серфингу, которые впервые прошли в рамках ОИ-2020 в Токио.

Из программы Олимпиады исключили турниры по карате, которые также впервые прошли в рамках токийских Игр.

Олимпийские игры — 2024 в Париже должны состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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