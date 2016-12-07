В программу Летних олимпийских игр включены 3 новых вида спорта

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В программу III Летних олимпийских игр среди подростков, которые пройдут в 2018 году в столице Аргентины Буэнос-Айресе, включены 3 новых вида спорта.

Как сообщает Report, решение об этом принято на заседании Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК), которое прошло в Лозанне (Швейцария).

В программу включены каратэ, восхождение на скалу и спортивные танцы.

Для сохранения гендерного равенства по всем трем видам спорта мужчины и женщины будут представлены в одинаковом количестве.

Отметим, что III Летние олимпийские игры среди подростков пройдут 1-12 октября 2018 года.