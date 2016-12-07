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    В программу Летних олимпийских игр включены 3 новых вида спорта

    Решение принято на заседании Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В программу  III Летних олимпийских игр среди подростков, которые пройдут в 2018 году в столице Аргентины Буэнос-Айресе, включены 3 новых вида спорта.

    Как сообщает Report, решение об этом принято на заседании Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК), которое прошло в Лозанне (Швейцария).  

    В программу включены каратэ, восхождение на скалу и спортивные танцы. 

    Для сохранения гендерного равенства по всем трем видам спорта мужчины и женщины будут представлены в одинаковом количестве. 

    Отметим, что III Летние олимпийские игры среди подростков пройдут 1-12 октября 2018 года.

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