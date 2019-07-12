В продаваемом в Азербайджане спортивном питании обнаружен допинг

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) обнаружило запрещенные анаболики в образцах спортивного питания и биологически активных добавок (БАД) двух спортсменов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, у атлета Азера Ахмедова и дзюдоиста Руфата Исмайлова были обнаружены метилстенболон, метандиенон, местанолон, метилтестостерон и др. запрещенные вещества.

Ахмедов был дисквалифицирован сроком на 18 месяцев, Исмайлов – 12 месяцев.

В ходе разбирательства AMADA было установлено, что обнаружение допинга связано с использованием спортсменами пищевых добавок. Спортсмены сообщили, что принимают добавку AMINO Hardcore производства компании Mega Sport.

С учетом того, что на изъятых у спортсменов коробках с пищевыми добавками содержалась информация о запрещенных веществах, AMADA отправила эти пищевые добавки в действующую в немецком городе Кельн и аккредитованную Международным антидопинговым агентством (WADA) лабораторию.

Проверка обнаружила наличие в пищевых добавках запрещенных веществ.

В связи с этим AMADA предупреждает, что употребление спортсменами спортивного питания и биологических активных добавок может привести к обнаружению у них допинга.