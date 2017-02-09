В Пхенчхане представили олимпийский факел Игр-2018

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В южнокорейском Пхенчхане представлен олимпийский факел Зимних игр 2018 года.

Как сообщает Report, церемонию презентации факела провел Организационный комитет ровно за год до старта соревнований. Факел выполнен в белом цвете, отсылающем к южнокорейскому белому фарфору. Длина факела составляет 700 мм, что символизирует высоту (700 м) Пхенчхана над уровнем моря. Дизайн был разработан южнокорейским художником Ким Ен Се, а производством занималась та же компания, которая работала над факелом для Игр-1988 в Сеуле.

Отметим, что Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.