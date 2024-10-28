О нас

В первый день чемпионата мира выступят четверо азербайджанских борцов 

В первый день чемпионата мира выступят четверо азербайджанских борцов  Четыре борца греко-римского стиля из Азербайджана сегодня выступят на чемпионате мира в столице Албании Тиране.
Индивидуальные
28 октября 2024 г. 09:51
В первый день чемпионата мира выступят четверо азербайджанских борцов 

Четыре борца греко-римского стиля из Азербайджана сегодня выступят на чемпионате мира в столице Албании Тиране.

Как сообщает Report, в 1/8 финала трехкратный чемпион мира Эльданиз Азизли (55 кг) встретится с представителем Германии Байрамом Сина.

Нихат Мамедли (63 кг) в квалификационном раунде сразится с Ильдаром Хафизовым (США).

Ульви Ганизаде (72 кг) встретится с победителем пары Отар Абуладзе (Греция) - Дариуш Атилла Витек (Венгрия) в 1/8 финала.

Гурбан Гурбанов (82 кг) в квалификационном раунде сразится с Кевином Купи (Албания).

Чемпионат мира завершится 31 октября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatının ilk günündə Azərbaycanın dörd güləşçisi mübarizə aparacaq

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
24 октября 2024 г. 12:47
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
21 октября 2024 г. 13:00
Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
24 октября 2024 г. 16:23
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
22 октября 2024 г. 13:54
Названа дата выплаты пенсий в регионах Азербайджана
Названа дата выплаты пенсий в регионах Азербайджана
21 октября 2024 г. 17:57
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
24 октября 2024 г. 15:19
В Азербайджане планируется открытие Парка наследия COP
В Азербайджане планируется открытие Парка наследия COP
21 октября 2024 г. 15:44
Азербайджан обнародовал объемы и стоимость проданной Сербии нефти
Азербайджан обнародовал объемы и стоимость проданной Сербии нефти
21 октября 2024 г. 14:55
Рамид Намазов: В преддверии COP29 Азербайджан сталкивается с гибридными атаками
Рамид Намазов: В преддверии COP29 Азербайджан сталкивается с гибридными атаками
21 октября 2024 г. 11:40
Президент Ильхам Алиев принял гендиректора компании MAN Truck&Bus
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял гендиректора компании MAN Truck&Bus
22 октября 2024 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi