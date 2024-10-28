В первый день чемпионата мира выступят четверо азербайджанских борцов 

Четыре борца греко-римского стиля из Азербайджана сегодня выступят на чемпионате мира в столице Албании Тиране.
Как сообщает Report, в 1/8 финала трехкратный чемпион мира Эльданиз Азизли (55 кг) встретится с представителем Германии Байрамом Сина.
Нихат Мамедли (63 кг) в квалификационном раунде сразится с Ильдаром Хафизовым (США).
Ульви Ганизаде (72 кг) встретится с победителем пары Отар Абуладзе (Греция) - Дариуш Атилла Витек (Венгрия) в 1/8 финала.
Гурбан Гурбанов (82 кг) в квалификационном раунде сразится с Кевином Купи (Албания).
Чемпионат мира завершится 31 октября.