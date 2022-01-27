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В Пекине открылись олимпийские деревни

В Пекине открылись олимпийские деревни Олимпийские деревни Игр 2022 года в Пекине официально открылись в четверг и принимают основную массу гостей - спортсменов, членов делегаций и журналистов - со всего мира.
Индивидуальные
27 января 2022 г. 18:25
В Пекине открылись олимпийские деревни

Олимпийские деревни Игр 2022 года в Пекине официально открылись в четверг и принимают основную массу гостей - спортсменов, членов делегаций и журналистов - со всего мира.

Как сообщает Report, соревнования Олимпиады будут проходить сразу в трех кластерах: в Пекине, уезде Яньцин и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй. В каждом из них оборудована деревня для размещения делегаций. В сумме они смогут принять порядка 5,5 тыс. спортсменов и членов делегаций.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

Лицензию на участие в Олимпийских играх получили азербайджанские фигуристы Владимир Литвинцев и Екатерина Рябова.

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Версия на азербайджанском языке Pekində Olimpiya kəndləri fəaliyyətə başlayıb

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