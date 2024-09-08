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В Париже прошла церемония закрытия Летних Паралимпийских игр

В Париже прошла церемония закрытия Летних Паралимпийских игр В столице Франции Париже состоялась церемония закрытия Летних Паралимпийских игр.
Индивидуальные
8 сентября 2024 г. 23:28
В Париже прошла церемония закрытия Летних Паралимпийских игр

В столице Франции Париже состоялась церемония закрытия Летних Паралимпийских игр.

Как сообщает Report, знаменосцами азербайджанской делегации на параде стали паралимпийские чемпионы Саид Наджафзаде и Ламия Велиева.

Закрытие состоялось на стадионе "Стад де Франс".

В целом члены азербайджанской сборной завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Страну на Паралимпиаде представляли 19 спортсменов в 7 видах спорта.

Имамеддин Халилов (паратхэквондо, 70 кг), Саид Наджафзаде и Орхан Асланов (оба прыжки в длину, категории Т12 и Т13 соответственно) взяли золотые медали, Ламия Велиева, установив мировой рекорд, взяла золото в беге на 100 метров и серебро - на 400 метров, Раман Салей - серебро (плавание на 100 м на спине) и две бронзы (100 м вольным стилем и баттерфляем), а Сабир Зейналов (паратхэквондо, 58 кг), Вели Исрафилов (плавание на 100 метров брассом) и Ильхам Закиев (парадзюдо, +90 кг) стали бронзовыми призерами.

Первое место на Паралимпиаде заняли китайские спортсмены (94 золотые медали, 76 - серебряных, 50 - бронзовых), Великобритания оказалась второй (49, 44, 31), первую тройку замкнули США (36, 42, 27).

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Версия на азербайджанском языке Parisdə Yay Paralimpiya Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib

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