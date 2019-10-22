В Париже представлен новый логотип Олимпийских Игр 2024 года

Оргкомитет Олимпийских Игр 2024 года представил новый логотип, который сочетает в себе медаль, олимпийский огонь и образ женщины, служащей официальным символом страны, Марианны. Об этом говорится в опубликованном в понедельник в Twitter сообщении оргкомитета, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Медаль, огонь, Марианна. Это новое лицо Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже", - говорится в сообщении.

Президент Франции Эмманюэль Макрон разместил ссылку на это сообщение на своей странице в Twitter, отметив, что "в 2024 году, принимая Олимпийский огонь в Париже, Франция покажет свое лицо всему миру". "Это лицо ваше, это лицо женщин и мужчин, спортсменов, приехавших со всех концов Земли, чтобы превзойти себя", - добавил он.

Логотип представляет собой круглую золотую медаль с изображенным белой краской пламенем. В нем также можно увидеть лицо женщины с золотыми волосами. Согласно последней трактовке, белой краской изображено лицо, которое обрамлено золотыми локонами.