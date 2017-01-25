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    В отношении победителя I Европейских игр "Баку-2015" выдвинуто обвинение по трем статьям

    Боксер обвиняется в нарушении общественного правопорядка

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Ирландский боксер Майкл О`Рейли, завоевавший золото на I Европейских играх "Баку-2015", предстал перед судом.

    Как сообщает Report, в отношении боксера, выступающего в весовой категории 75 кг, выдвинуто обвинение по трем статьям.

    24-летний спортсмен обвиняется в нарушении общественного правопорядка в апреле прошлого года в городах Баллиберг и Литлтаун, находясь в нетрезвом состоянии, в оскорблении и угрозе окружающим. Приговором суда он выпущен под залог в 500 евро. Однако спортсмен не может покинуть город Литлтаун, где он проживает. Очередной судебный процесс назначен на 7 марта.

    Отметим, что в финале Евроигр "Баку-2015" Майкл О`Рейли победил азербайджанского боксера Хайбулу Мусалова.

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