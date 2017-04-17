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    В организуемой в Баку Исламиаде примут участие все 57 мусульманских стран

    Кувейтские спортсмены также будут допущены к Играм

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В организуемых в Баку IV Играх исламской солидарности примут участие все 57 стран-членов Спортивной федерации исламской солидарности (СФИС).

    Об этом Report сообщили в операционном комитете Игр исламской солидарности.

    В официальном заявлении отмечается, что в результате соглашения со всеми сторонами кувейтские спортсмены прибудут в Баку под флагом СФИС в качестве представителей независимых Игр исламской солидарности.

    Только спортсмены и тренеры пройдут аккредитацию в СФИС и выступят в форме этой организации. Все заработанные спортсменами медали будут вручены под флагом СФИС. Для решения всех вопросов и всестороннего обеспечения СФИС назначило руководителя независимой делегации.

    Генсек СФИС Фейсал Абдулазиз аль-Нассар отметил, что участие в Играх спортсменов из 57 стран отрадно. Он выразил благодарность всем сторонам за помощь в достижении таких результатов.

    Отметим, что для участия в IV Играх исламской солидарности в Баку ожидается прибытие около 5000 спортсменов с четырех континентов. Спортсмены будут бороться за 270 медалей в 20 видах спорта, включая параатлетику и парадзюдо. Соревнования, которые пройдут 12-22 мая, состоятся в 16 современных спортивных объектах, включая Бакинский олимпийский стадион. 

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