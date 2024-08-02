В Олимпийском доме в Париже состоялась встреча в честь победы азербайджанских спортсменов

В Олимпийском доме, действующем в Париже в рамках XXXIII летних Олимпийских игр, организована встреча в честь победы азербайджанских спортсменов.

В Олимпийском доме, действующем в Париже в рамках XXXIII летних Олимпийских игр, организована встреча в честь победы азербайджанских спортсменов.

Как сообщает корреспондент Report из Парижа, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Василева, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Азер Алиев, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, чемпионы мира и олимпийские чемпионы, члены сборной Азербайджана на Олимпиаде, тренеры, представители СМИ и пр.

На мероприятии приветствовали победителей Олимпийских игр - азербайджанских дзюдоистов Хидаята Гейдарова и Зелима Коцоева.