В Олимпийской деревне в Рио состоялась церемония награждения Рустама Оруджова и Орхана Сафарова - ФОТО

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В штабе азербайджанской делегации в Олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро состоялась церемония награждения Рустама Оруджова и Орхана Сафарова, вошедших в первую восьмерку по дзюдо на Летних олимпийских играх "Рио-2016".

Об этом Report сообщила пресс-секретарь министерства молодежи и спорта Самая Мамедова.

На церемонии награждения участвовали руководитель азербайджанской делегации Ильхам Мадатов, дзюдоисты, тренеры. Ильхам Мадатов выразил благодарность Рустаму Оруджову за первую серебряную медаль азербайджанской сборной. Он отметил, что завоевание Рустамом медали стало стимулом для других спортсменов.

После этого Ильхам Мадатов представил Рустаму Оруджову и Орхану Сафарову сертификаты с подписями президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и председателя организационного комитета Рио-2016 Карлоса Нузмана.