В Олимпийской деревне поднят флаг Азербайджана

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Олимпийской деревне XXIII Зимних Олимпийских Игр в Пхёнчхане поднят флаг Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие шеф миссии азербайджанской делегации Анар Багиров, завотделом спорта министерства молодежи и спорта Фарид Мансуров и другие лица.

На открытии Олимпиады, которая стартует 9 февраля, функцию знаменосца будет выполнять единственный представитель страны Патрик Брахнер. Он примет участие в соревнованиях по слалому и гигантскому слалому.

Отметим, что Зимние Олимпийские Игры завершатся 25 февраля.