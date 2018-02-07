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    В Олимпийской деревне поднят флаг Азербайджана

    В мероприятии приняли участие шеф миссии азербайджанской делегации Анар Багиров и завотделом спорта министерства молодежи и спорта Фарид Мансуров

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Олимпийской деревне XXIII Зимних Олимпийских Игр в Пхёнчхане поднят флаг Азербайджана. 

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие шеф миссии азербайджанской делегации Анар Багиров, завотделом спорта министерства молодежи и спорта Фарид Мансуров и другие лица.
    На открытии Олимпиады, которая стартует 9 февраля, функцию знаменосца будет выполнять единственный представитель страны Патрик Брахнер. Он примет участие в соревнованиях по слалому и гигантскому слалому.

    Отметим, что Зимние Олимпийские Игры завершатся 25 февраля.

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