Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Олимпийских играх впервые примет участие команда беженцев. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, в нее входит 10 спортсменов.

Пятеро из них – выходцы из Южного Судана, проживающие в лагере для беженцев Какума в Кении. В течение последнего года они проходили подготовку в столице Кении, Найроби.

"Я хочу познакомиться с другими беженцами и другими спортсменами. И, конечно, я хочу увидеть Бразилию, говорит одна из спортсменок Анджалин Надай. - С тех пор, как я приехала сюда, я много тренировалась, и мне удалось улучшить результаты. Раньше я пробегала 400 м за 85 секунд, а сейчас – всего за минуту".

Среди беженцев, которые отправятся в Рио-де-Жанейро, есть также сирийцы и выходцы из Конго.

Отметим, что XXXI летние Олимпийские игры стартуют в Рио-де-Жанейро 5 августа.