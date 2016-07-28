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    В Олимпийских играх впервые примет участие команда беженцев

    В нее входит 10 спортсменов

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В Олимпийских играх впервые примет участие команда беженцев. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, в нее входит 10 спортсменов.

    Пятеро из них – выходцы из Южного Судана, проживающие в лагере для беженцев Какума в Кении. В течение последнего года они проходили подготовку в столице Кении, Найроби.

    "Я хочу познакомиться с другими беженцами и другими спортсменами. И, конечно, я хочу увидеть Бразилию, говорит одна из спортсменок Анджалин Надай. - С тех пор, как я приехала сюда, я много тренировалась, и мне удалось улучшить результаты. Раньше я пробегала 400 м за 85 секунд, а сейчас – всего за минуту".

    Среди беженцев, которые отправятся в Рио-де-Жанейро, есть также сирийцы и выходцы из Конго.

    Отметим, что XXXI летние Олимпийские игры стартуют в Рио-де-Жанейро 5 августа.

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