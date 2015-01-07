​В Новханах пройдет турнир с призовым фондом в 45 500 манатов

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ 15 января в закрытом манеже по конному спорту “Sərhədçi" (Пограничник) в поселке Новханы, будет дан старт международному турниру "Зимний кубок" по конкурсу категории CSI2. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организатора соревнований Федерации конного спорта Азербайджана, турнир с участием спортсменов из Азербайджана, Грузии, Ирана и других стран, продлится три дня. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 20 наездников и 40 спортивных коней. За ходом соревнований будет наблюдать судейская коллегия, в составе представителей Азербайджана, Турции, Болгарии, России и Ирана.

Отметим что, общий призовой фонд турнира "Зимний кубок" составляет 45 500 манатов.