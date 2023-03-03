В НОК прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева

В административном здании Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) состоялось мероприятие по случаю 5 марта - Дня физической культуры и спорта, посвященное 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

В административном здании Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) состоялось мероприятие по случаю 5 марта - Дня физической культуры и спорта, посвященное 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в НОК, в мероприятии с участием вице-президента НОК Чингиза Гусейнзаде, министра молодежи и спорта Фарида Гаибова, генерального секретаря НОК Азера Алиева, олимпийских чемпионов, известных ветеранов, спортивных специалистов и представителей СМИ был представлен видеоматериал о роли Гейдара Алиева в развитии азербайджанского спорта.