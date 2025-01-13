В НОК Азербайджана прошла встреча с профессором Университета Хартфордшира

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Азербайджана прошла встреча с профессором Университета Хартфордшира Майком Калланом и директором по глобальному партнерству и зарубежному образованию Джоном Драйвером.

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Азербайджана прошла встреча с профессором Университета Хартфордшира Майком Калланом и директором по глобальному партнерству и зарубежному образованию Джоном Драйвером.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу НОК, участники встречи обсудили укрепление сотрудничества с Федерацией дзюдо Азербайджана в области безопасного спорта.

Одной из ключевых тем обсуждения стало использование современных технологий, в частности инструментов искусственного интеллекта, для выявления молодых талантов.

Также стороны подчеркнули роль инновационных подходов в развитии спортсменов при подготовке к летним Олимпийским играм в Лос-Анджелесе-2028.