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В НОК Азербайджана прошла встреча с профессором Университета Хартфордшира

В НОК Азербайджана прошла встреча с профессором Университета Хартфордшира В Национальном олимпийском комитете (НОК) Азербайджана прошла встреча с профессором Университета Хартфордшира Майком Калланом и директором по глобальному партнерству и зарубежному образованию Джоном Драйвером.
Индивидуальные
13 января 2025 г. 18:36
В НОК Азербайджана прошла встреча с профессором Университета Хартфордшира

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Азербайджана прошла встреча с профессором Университета Хартфордшира Майком Калланом и директором по глобальному партнерству и зарубежному образованию Джоном Драйвером.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу НОК, участники встречи обсудили укрепление сотрудничества с Федерацией дзюдо Азербайджана в области безопасного спорта.

Одной из ключевых тем обсуждения стало использование современных технологий, в частности инструментов искусственного интеллекта, для выявления молодых талантов.

Также стороны подчеркнули роль инновационных подходов в развитии спортсменов при подготовке к летним Олимпийским играм в Лос-Анджелесе-2028.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Olimpiya Komitəsində İngiltərənin Hertfordşir Universitetinin professoru ilə görüş olub

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