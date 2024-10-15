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В НОК Азербайджана прошла встреча с представителями олимпийских комитетов стран Африки

В НОК Азербайджана прошла встреча с представителями олимпийских комитетов стран Африки В административном здании Национального олимпийского комитета (НОК) Азербайджана состоялась встреча с официальными представителями олимпийских комитетов Намибии, Того, Буркина-Фасо, Коморских островов, Чада, Лесото, Нигерии, Мадагаскара и Эсватини.
Индивидуальные
15 октября 2024 г. 21:59
В НОК Азербайджана прошла встреча с представителями олимпийских комитетов стран Африки

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Азербайджана состоялась встреча с официальными представителями олимпийских комитетов Намибии, Того, Буркина-Фасо, Коморских островов, Чада, Лесото, Нигерии, Мадагаскара и Эсватини.

Об этом Report сообщили в пресс-службе НОК Азербайджана.

Во встрече приняли участие вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Азер Алиев, заведующий спортивным управлением Гасанага Рзаев, глава международного отдела Анар Багиров, начальник спортивного отдела Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов и руководитель пресс-службы НОК Мурад Фарзалиев.

Ч.Гусейнзаде поприветствовал гостей и выразил удовлетворенность встречей за круглым столом с такой большой делегацией. А.Алиев рассказал о развитии спорта и олимпийского движения в Азербайджане, о внимании и заботе государства этой сфере.

А.Багиров в свою очередь проинформировал гостей о наградах, завоеванных азербайджанскими спортсменами. Было отмечено, что азербайджанские атлеты добились высоких результатов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, Европейских играх, Играх исламской солидарности и других престижных международных соревнованиях. Результатом этого стало успешное проведение в нашей стране первых в истории Европейских игр и IV Игр исламской солидарности.

Генсек НОК Коморских островов Хилми Абуд Саид, президент НОК Того Деладем Акпаки, президент НОК Намибии Абнер Ахель Хоагуб в своих выступлениях отметили, что спортивная инфраструктура Азербайджана привлекла внимание официальных лиц африканских стран.

Они подчеркнули, что хорошо осведомлены о высоких достижениях азербайджанских спортсменов на Олимпийских играх, и завоеванные медали являются показателем развития спорта в Азербайджане. Представители делегации заявили, что сотрудничество стран Африки с Национальным олимпийским комитетом и Министерством молодежи и спорта Азербайджана будет весьма плодотворным. Гости в заключение выразили благодарность за теплый прием.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Olimpiya Komitəsində Afrika qitəsindən gələn MOK rəsmiləri ilə görüş keçirilib

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