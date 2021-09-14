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В Нидерландах фаната "Формулы-1" приняли за босса мафии и задержали

В Нидерландах фаната "Формулы-1" приняли за босса мафии и задержали Во время Гран-При Нидерландов по "Формуле-1" произошел курьезный случай
Индивидуальные
14 сентября 2021 г. 20:52
В Нидерландах фаната Формулы-1 приняли за босса мафии и задержали

Во время Гран-При Нидерландов по "Формуле-1" произошел курьезный случай.

Как сообщает Report со ссылкой на Motor Sport Week, полиция спутала фаната гонок, приехавшего из Ливерпуля, с главой сицилийской мафии и задержала его.

Отмечается, что ливерпульца звали Марк и он приехал в Нидерланды со своим сыном. Полиция арестовала его во время ужина в одном из ресторанов Гааги. Поняв, что задержан не тот человек, Марка сразу же отпустили.

Выяснилось, что болельщика приняли за сицилийского мафиози Маттео Мессину Денаро. Ордер на его арест был выдан итальянскими властями. С 1993 года он скрывается от полиции, а в мае 2002 года был заочно приговорен к пожизненному заключению за организацию серии взрывов в ряде европейских городов, в результате которых погибли 10 человек и пострадали около 90.

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Версия на азербайджанском языке Polislər britaniyalı azarkeşi mafiya lideri ilə səhv salaraq saxlayıb

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